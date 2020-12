Belen Rodriguez, primo piano mozzafiato: la FOTO fa sognare i fan

Belen Rodriguez fa sognare i fan: la showgirl argentina ha postato sui social l’ennesimo scatto da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è una donna bellissima e sensuale. L’argentina è popolarissima, anche sui social network: il suo account vanta ben 9,7 milioni di follower. La nativa di Buenos Aires è testimonial di diversi marchi di caratura mondiale e lavora spesso per i migliori programmi della nostra televisione.

La sua bellezza è riconosciuta da tutti: i suoi scatti continuano a mandare in estasi i fan. La showgirl, poco fa, ha condiviso in rete una fotografia magnifica: il suo primo piano è decisamente da mozzafiato.

Belen Rodriguez, primo piano mozzafiato: che scatto!!!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen ha condiviso una foto meravigliosa su Instagram mettendo in primo piano la sua bellezza stratosferica. Il suo viso è magnifico come sempre mentre lo sguardo ipnotizza i fan. L’effetto ‘bianco e nero’ rende la fotografia ancora più spettacolare. Le sue labbra carnose non passano di certo inosservate.

Il post ha collezionato in poche ore 57mila cuoricini. Gli utenti stanno inondando i commenti con parole di apprezzamento. “Sei bellissima anche in bianco e nero”, “Top della sensualità”, “Nessuna mai come te”, “Non c’è nessuna come te”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen ha vissuto un anno molto movimentato dal punto di vista sentimentale. La showgirl si è di nuovo allontanata dal marito Stefano De Martino. Dopo alcuni flirt estivi, la 36enne si è legata ad Antonio Spinalbese. La nuova coppia formatasi qualche settimana fa sembra molto affiatata: gli scatti sui social testimoniano ciò.