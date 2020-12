Belen Rodriguez sbotta su Instagram: il commento che l’ha fatta infuriare

Belen Rodriguez furiosa: di fronte all’ennesimo commento negativo, la showgirl sbotta contro un utente su Instagram

Quando a Belen Rodriguez viene toccata la sua vita privata, la showgirl reagisce in malo modo: specie se si tratta del nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. Tra i due, nonostante l’accesa passione, sembrano esserci momenti di alti e bassi. Non è raro che i fotografi li immortalino nel bel mezzo di una discussione, noncuranti della rabbia della stessa Belen. Nei giorni scorsi, la coppia sembra aver affrontato l’ennesima lite. Questa volta, tuttavia, i fan non sono rimasti in silenzio, e hanno criticato l’ultimo post di Antonino su Instagram: uno scatto che li ritrae felici e innamorati.

La Rodriguez, di fronte alla cattiveria del web, è letteralmente sbottata.

Belen e Antonino: il commento che ha fatto infuriare la showgirl

I commenti sotto le foto di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez hanno molteplici sfaccettature. C’è chi osanna la coppia mostrando costantemente il proprio sostegno, e chi invece mal sopporta le manie di protagonismo dei due fidanzati che, per un motivo o per un altro, sono sempre al centro dell’attenzione.

“Poi vi lamentate se i paparazzi vi seguono…“, “Ti innamori facilmente, come facilmente li lasci“: le critiche che la presentatrice riceve sui social sono alquanto pesanti, e la Rodriguez non riesce a far finta di niente. Di fronte all’ennesimo commento di disapprovazione, Belen è sbottata, e ha deciso di rispondere per le rime a coloro che la criticano.

“Chi si nasconde per commentare in modo negativo è un grandissimo rosicone – scrive la showgirl su Instagram, e prosegue dicendo – Chi si nasconde dietro ad un profilo per professare intelligenza è un povero fallito! In tutti i sensi!“.

Belen, nel difendere il proprio amore con Antonino, sfodera tutta la rabbia repressa. La presentatrice non consente a nessuno di mettere in discussione la propria relazione. Soprattutto se a provarci sono i soliti “leoni da tastiera”.