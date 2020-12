Bianca Guaccero, bella e dolcissima: “Sei l’amore” – FOTO

Bianca Guaccero ritorna ad essere serena e ci concede nelle sue Instagram Stories la foto di un bacio importantissimo per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero riaccende i motori, guarda avanti e pensa ad essere felice. La conduttrice di Detto Fatto non ha passato un momento facile. Investita dalle polemiche mediatiche dell’episodio del carrello della spesa al supermercato, andato in onda tra l’altro alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ha fatto alzare un polverone mediatico inaudito perché considerato offensivo da parte dei telespettatori.

Nulla di tutto questo nelle intenzioni: solo un siparietto su come fare la spesa in modo sexy dispensando semplici consigli. Buone intenzioni ma risultato pessimo secondo gli spettatori.

Proprio per questo il suo programma è stato sospeso per qualche tempo. “Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna” aveva spiegato scusandosi con tutti quelli che si erano sentiti offesi.

Oggi però Bianca sembra essersi ripresa, e non solo si mostra in versione sexy Babbo Natale ma anche insieme all’amore della sua vita, sua figlia.

LEGGI ANCHE –> Belen Rodriguez sbotta su Instagram: il commento che l’ha fatta infuriare

Bianca Guaccero, abbracci e baci con sua figlia

LEGGI ANCHE –> Elisabetta Canalis pensierosa: saluta il 2020 con uno SCATTO mozzafiato

Bianca Guaccero si butta alle spalle tutto quello che è successo e ricomincia da sé. Dal suo essere mamma e dall’amore immenso che prova per sua figlia Alice.

Non la mostra spesso, anzi, le occasioni in cui appare sui social sono molto rare. Questa volta però ci concede un abbraccio dolcissimo e un bacio tra mamma e figlia. Per lei una dedica d’amore unica, breve ma intensa: “Love is” scrive sulla foto che ha pubblicato sulle Instagram Stories: “Sei l’amore”, non serve aggiungere altro.

Maglioncini colorati, per Bianca verde e per la piccola Alica Giallo. Un bacio sulle labbra mentre la conduttrice chiude gli occhi e la piccola la abbraccia con le braccia intorno al collo. La piccola è nata dall’amore tra Bianca e il produttore Dario Acocella durato quattro anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca sembra davvero serena, spensierata e con il cuore che le scoppia d’amore per la piccola Alice che ama alla follia.