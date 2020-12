Bianca Guaccero in versione sexy Babbo Natale: “Il mio augurio per voi”

Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto saluta i suoi fan prima della pausa natalizia e regala un augurio speciale a tutti loro

L’anno così sconvolgente che stiamo per salutare è stato rimarcato da un periodo finale abbastanza impegnativo e difficile per Bianca Guaccero.

La conduttrice è stata investita dalla macchia della polemica mediatica recentemente a causa del “fattaccio” avvenuto alla vigilia del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E’ andato in onda un episodio, giudicato offensivo da parte dei telespettatori, in cui si voleva rappresentare un siparietto ironico per dispensare “preziosi consigli” su come fare la spesa in maniera sexy. Le intenzioni probabilmente non erano cattive ma il risultato è stato pessimo.

Bianca Guaccero piace, oltre che per la simpatia e per il talento, per la sua onestà intellettuale. Non si è nascosta dopo lo scandalo ma lo ha affrontato di petto con grazia, eleganza e senso di responsabilità. “Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto. Sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto, chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra” – aveva scritto su Instagram.

Bianca Guaccero: gli auguri speciali per i suoi fan

Il programma è stato sospeso per riprendere solo qualche settimana dopo. Successivamente nuovi guai. Non va infatti in onda la puntata di Natale di Detto fatto. Sui canali della Rai appare il seguente messaggio: “Comunicazione importante, oggi la grande famiglia di #dettofattorai non andrà in onda per lasciare spazio all’informazione”. E’ andato in onda, infatti, uno speciale sulle votazioni finali in merito alla “Conversione in legge del decreto-legge 28/10/20 n 137 recante ulteriori misure urgenti per la tutela della salute, sostegno ai lavoratori e imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza Covid.”

Con qualche giorno di ritardo però, Bianca Guaccero e tutto il cast del programma sono riusciti a tornare sugli schermi giusto in tempo per fare gli auguri ai telespettatori che sono a loro tanto affezionati. “Non smettete mai di credere che il mondo possa essere un posto migliore” – ha detto la conduttrice.

Bianca Guaccero ha poi voluto esprimere un altro pensiero particolarmente sentito a tutti i suoi fan sul suo profilo personale: “Vi auguro di trovare non sotto l’albero, ma intorno all’albero tutto ciò di cui avete davvero bisogno… buon Natale!”

Bellissima, in un setoso vestito rosso, un cappellino da Babbo Natale e l’accessorio più elegante e raffinato di tutti: il suo sorriso.