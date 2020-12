Carlo Conti cambia tutto e “trova l’amore”. L’inaspettato epilogo

Carlo Conti sarà il conduttore del nuovo format “Affari tuoi (Viva gli sposi!)”.

Il presentatore, dopo aver sconfitto il Covid, riparte dall’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta ha annunciato un nuovo format in onda da sabato 26 dicembre. Si intitola “Affari tuoi (Viva gli sposi!)“, e verrà trasmesso per sette sabati consecutivi. Nulla a che vedere con il preserale di 40 minuti precedentemente nelle mani di Insinna. Sarà un gioco-varietà della durata di due ore, e verrà condotto dal presentatore più amato della tv: Carlo Conti.

Quest’ultimo, per avvicinarsi ancora di più al pubblico dei telespettatori, riparte dall’amore: i protagonisti della trasmissione saranno infatti una coppia di sposi.

LEGGI ANCHE —> Carlo Conti: svela l’errore all’anagrafe che cambiò una vita intera

“Affari tuoi”: il programma riparte con Carlo Conti

LEGGI ANCHE —> Carlo Conti fa fuori dal programma il suo storico conduttore

“Ho pensato: quali persone possono meglio rappresentare il bisogno di speranza che tutti proviamo? E mi sono risposto: gli sposi“: con queste parole, Carlo Conti preannuncia lo spirito del nuovo format di Affari tuoi. Il programma, che avrà una durata di gran lunga maggiore, andrà in onda per 7 sabati consecutivi, a partire dal 26 dicembre.

Il montepremi, abbassato a 300 mila euro, vuole essere in linea con le esigenze del periodo corrente. Inoltre, a proposito della coppia che parteciperà di puntata in puntata, il conduttore ha affermato che non verrà fatta alcuna distinzione. “Non faremo differenza rispetto all’etnia, la religione o l’orientamento sessuale, faranno fede le pubblicazioni“, ha chiarito Conti.

Il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, lavorando al rilancio della famosissima trasmissione, non poteva non coinvolgere Carlo. Il presentatore, nonostante la propria battaglia contro il coronavirus, ha dimostrato di poter condurre magistralmente anche da casa.

“Adattarsi senza piangersi addosso“: questo è il motto che più rappresenta Conti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

L’obbiettivo di “Affari tuoi (Viva gli sposi!)” è quello di permettere alla coppia in gara di festeggiare adeguatamente il giorno delle nozze. A tenere compagnia ai concorrenti ci saranno anche molti personaggi famosi, i quali, a detta di Conti, “regaleranno momenti di spettacolo“.