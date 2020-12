Caterina Balivo: sorpresa in giro con una persona davvero speciale -FOTO

Caterina Balivo pubblica una foto su Instagram e il web si emoziona, per lei la sua famiglia è al primo posto

Caterina Balivo è diventata ormai una forza su Instagram, la donna pubblica quotidianamente foto sui social e il web impazzisce per i suoi post che non solo sono molto costruttivi ma si allontanano dalla volgarità che gira in internet. La conduttrice è pura, semplice e spontanea come sempre d’altronde, ecco perché il pubblico non aspetta altro che vederla di nuovo in televisione. Per il momento però si gode la sua famiglia e un po’ di relax che in questi anni le è mancato.

Caterina Balivo: la sua ultima FOTO è emozionante

La conduttrice di Rai 2 è da un po’ fuori dalla televisione ed il pubblico non riesce proprio ad accettare questo fatto. La rivuole alla guida dei programmi, perché per molti il suo talento è unico. Intanto però la Balivo si gode la sua famiglia e su Instagram ha pubblicato foto che commuovono il web. Presenta a tutti una donna per lei molto speciale: “Se non ci fosse bisognerebbe inventarla”. E’ la suocera, la signora Mirella che ha compiuto gli anni e Caterina le ha fatto gli auguri in diretta.

Caterina è una donna semplice, umile e tutti sanno quanto bene voglia alla sua famiglia tanto che ha deciso di dedicarsi ai suoi per un po’. La televisione per il momento può aspettare. Intanto il pubblico può seguirla costantemente su Instagram, ormai non le ferma nessuno.