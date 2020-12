Chiara Biasi, l’orsetto tra le gambe nasconde le parti intime – FOTO

Chiara Biasi, semplicemente divina! L’orsetto tra le gambe nasconde le parti intime, l’influencer è senza pantaloni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Chiara Biasi arricchisce il suo profilo Instagram di contenuti sempre interessanti ed anche originali: è possibile scorgere la sua bellezza – fuori discussione – ma anche dei progetti lavorativi a cui la stessa offre la propria immagine per la promozione dei brand. La Biasi infatti con i suoi ben 2,7 milioni di follower è certamente tra le più seguite ed apprezzate, punta di diamante per i brand di lusso. L’ultima foto condivisa un’ora fa circa immortala la Biasi semivestita: i pantaloni infatti non ci sono, ma copre le parti intime con un tenero e dolcissimo orsetto di peluche marrone con degli immensi occhioni teneri. Con lo sguardo verso l’obiettivo, la modella 30enne ha i capelli raccolti e indossa solamente un capo d’abbigliamento: una maglietta a maniche lunghe in velluto viola avvento.

LEGGI ANCHE -> Benedetta Mazza in blu tiffany: è lei la rosa più preziosa FOTO

Chiara Biasi, la schiena nuda tatuata è uno spettacolo

Vai su successivo per vedere le foto di Chiara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

LEGGI ANCHE -> Cristina Chiabotto, eleganza e stile a Tiki Taka: bellissima FOTO

Grazie al suo fisico statuario, la Biasi può assolutamente permettersi di tutto: questa foto che la vede sdraiata a letto è una bomba di sensualità: la schiena, completamente nuda, è arricchita dai numerosi tatuaggi. Nonostante sia in posizione prona, si riesce a scorgere parte del seno sinistro della Chiara, un ulteriore tocco piccante alla foto. I commenti sono di apprezzamento per la bellezza prorompente della fashion blogger, commenti a cui risponde uno per uno, segno di umiltà.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Sicuramente un ottimo modo per garantirsi il successo. Curare i propri follower è fondamentale e Chiara Biasi lo sa bene.