Corrado Tedeschi confessa in TV la sua malattia: “Sopravvivono in pochi”

Corrado Tedeschi parla in TV della sua malattia e ammette le poche probabilità di sopravvivenza: solo il 50%.

Corrado Tedeschi racconta un periodo molto buio della sua vita che l’ha portato a doversi confrontare con una triste realtà: il cancro al colon. Il tumore, il male del secolo…ogni giorno si muore di cancro anche se ultimamente pare – con l’emergenza Covid-19 – sia passata in secondo piano. Una delle forme più aggressive di tumore che danno poca speranza agli ammalati di questa patologia: solo il 50% sopravvive. Non è stato sicuramente facile per il noto presentatore vivere sulla propria pelle questa situazione ma ne ha voluto parlare in TV: “Ho avuto un cancro al colon: avevo solo il 50% di possibilità di sopravvivere”. Un periodo difficile dal quale però ha ricavato una diversa visione della vita: “Con la malattia rimetti le cose nella giusta classifica…non ti arrabbierai più per le sciocchezze…oggi amo ancora di più le persone che già amavo perché mi tengono attaccato alla vita”.

Corrado Tedeschi attende l’amore: “Aspetto fiducioso l’incontro giusto“

Nel corso dell’intervista Corrado Tedeschi ha dichiarato altresì di avere, nonostante le avversità della vita e gli ostacoli che gli sono stati posti di fronte, fiducia nel prossimo e non esclude un amore. “Penso che la storia d’amore, quella vera, debba ancora arrivare. Lo penserò anche quando avrò novantacinque anni…” . Un bel modo per voltare pagina, considerando anche che la malattia gli aveva – per come è comprensibile – alterato il carattere rendendolo irrequieto e nervoso e non consentendogli pertanto di intraprendere una relazione stabile.

Amante del teatro di qualità, Corrado Tedeschi ha portato in scena diverse opere estratte dai capolavori della letteratura italiana, da Pirandello alla Coscienza di Zeno di Italo Svevo.