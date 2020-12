“Ci sono dei corrieri ladri”, a Giulia De Lellis consegnati pacchi vuoti

Giulia De Lellis svela sui social di essere stata derubata da alcuni corrieri. Alla famosa influencer più volte sono arrivati pacchi vuoti.

Derubata più volte da corrieri ladri. Giulia De Lellis ha rivelato di aver ricevuto diversi pacchi vuoti. La famosa influencer lancia l’accusa sui social sfogandosi della situazione.

A pochi giorni dal Natale, la De Lellis nelle sue stories di Instagram elargisce suggerimenti su cosa regalare ai propri cari. Come molti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si affida agli acquisti online ma qualcosa per lei non va. Giulia racconta alcuni problemi accaduti durante la consegna dei suoi pacchi.

Volto tra i più chiacchierati d’Italia , Giulia è seguitissima sui social. Con 4,9 milioni di follower, ogni giorno condivide foto e stories in cui racconta la sua vita.

Derubata dai corrieri: De Lellis cerca conforto nei followers

E’ proprio nelle stories di Instagram che la De Lellis si confidata con i follower raccontando di avere ricevuto dei pacchi vuoti alla consegna. L’ex compagna del tronista Andrea Damante, legata oggi a Carlo Beretta, si sfoga con i fan:

“Mi stanno rubando un sacco di cose, mi arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno. Sono seria e sconvolta! Ovviamente, ho più e più volte segnalato l’accaduto, ma mi sarà successo almeno 4/5 volte. Mi arrivano i pacchi degli acquisti che faccio online, o anche cose di lavoro, e mi arrivano vuoti. Li bucano sotto e si prendono il contenuto. Forse devono fare i regali di Natale e sono in difficoltà. Non so veramente cosa pensare.”

Giulia chiede poi ai fan se episodi simili siano mai accaduti. Circa 88% ha risposto no mentre il 12% ha confermato di essersi trovato in una situazione simile.

Intanto la De Lellis si è recata a casa della famiglia dove passerà le feste. Riposerà dopo settimane intense in cui sta portando a termine la registrazione del suo primo film.