Nel corso della sorpresa che ha visto protagonisti Arisa e Cristiano Malgioglio al GF Vip, quest’ultimo ha rivelato di aver rifiutato la partecipazione al festival di Sanremo

Alfonso Signorini glielo aveva promesso a Cristiano Malgioglio: una sorpresa per augurargli buon Natale e farlo riavvicinare a questa festa particolarmente delicata per lui. Dopo la morte della madre infatti non ha più avuto un legame speciale con il Natale, tanto da affermare di non mangiare da 26 anni il panettone. Il conduttore si fece promettere che quest’anno, all’interno della casa, avrebbe provato ad affrontare questa giornata in maniera differente. Nonostante Malgioglio sia stato eliminato dal gioco per volere del pubblico, Alfonso ha voluto ugualmente coinvolgerlo nella scorsa puntata. Per farlo ha chiesto il supporto della cantante Arisa.

Cristiano Malgioglio ha rifiutato l’offerta di Amadeus per Sanremo 2021

Arisa, grande amica e vicina di casa, ha fatto una sorpresa a Malgioglio portandogli proprio il panettone che ha successivamente condiviso -separato da un vetro- con i concorrenti. “Sarebbe meglio mangiarlo insieme ma in questo momento tu sei a Roma e io a Milano” -ha sottolineato l’artista- “È sempre una gioia vederti in tv“. Proprio in occasione di questo incontro Cristiano ha parlato del festival di Sanremo e della volontà di Amadeus di vederlo sul palco dell’Ariston nel 2021.

“Avrei dovuto fare Sanremo, mi aveva chiamato Amadeus, così sarei stato in gara con te“, ha affermato. Arisa è stata infatti ufficializzata come cantante in gara per la prossima edizione del Festival. La risposta alla proposta di partecipazione è stata però negativa. “Gli ho detto ‘per favore, dai spazio a un giovane’“. Sembra quindi che sia stato Cristiano a rifiutare la richiesta e non il contrario.

I due amici, dopo essersi scambiati parole di grande stima e affetto, si sono separati. Arisa è successivamente apparsa nel corso della serata per duettare dapprima con i concorrenti sulle note di “Happy Xmas” e successivamente insieme ad Alberto Urso in “E la luna bussò“.