Cristina Chiabotto, eleganza e stile a Tiki Taka: bellissima – FOTO

Cristina Chiabotto ha condiviso una foto sui social in cui appare bellissima e in gran forma negli studi del programma Mediaset Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Cristina Chiabotto ha pubblicato uno splendido scatto su Instagram in cui si vede la conduttrice nel salotto sportivo di Tiki Taka il programma condotto da Piero Chiambretti. La bella 34enne veste con un con un tailleur giacca e pantaloni color panna e scarpe con un tacco vertiginoso che mettono ancora più in risalto la sua figura. La Chiabotto è stata graziata da madre natura oltre che per la sua bellezza anche per la sua altezza, ben 184 centimetri. In poco tempo la bellissima ex Miss Italia 2004 ha collezionato tanti like e commenti alla sua meravigliosa foto, in cui sorride di cuore con i capelli che le scendono a boccoli sulle spalle. Una meraviglia che i fan apprezzano sia in televisione che sul social network più in voga degli ultimi tempi.

LEGGI ANCHE -> Oggi è una delle attrici più belle del mondo, l’avete riconosciuta?

Cristina Chiabotto: vita privata della conduttrice e ex modella