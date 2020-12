La polizia ha scoperto il corpo di una donna all’interno di una valigia presso l’ostello di Southall.

La scorsa settimana la polizia di Southall ha ritrovato il cadavere di una donna all’interno di una valigia. Il corpo appartiene a Joanna Borucka, 41 anni: la salma è stata scoperta lo scorso venerdì 18 dicembre intorno alle ore 15.00 presso l’ostello Pay And Sleep, situato a Southall, un quartiere a ovest di Londra. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima è originaria della Polonia; gli ufficiali delle forze dell’ordine annunciano che il 20 novembre circa è il giorno in cui Joanna è stata avvistata ancora in vita per l’ultima volta. I risultati dell’autopsia non hanno ancora dato conferme su cause e circostanze del decesso. Di conseguenza, gli ufficiali sperano di ricevere quanto prima notizie da chiunque abbia ulteriori informazioni in merito alla sua scomparsa.

La raggelante scoperta del Met Police: il corpo della donna ritrovato all’interno di una valigia

La Met Police (Metropolitan Police Service), la polizia metropolitana, è stata chiamata esattamente alle 2.53 di venerdì 18 dicembre dall’ostello Pay and Sleep in via The Crescent, Southall, in seguito all’agghiacciante ritrovamento della salma. L’ispettore capo detective Wayne Jolley, membro dello Specialist Crime Command del Met ha dichiarato che la notizia del ritrovamento di Joanna è senza dubbio uno shock per l’intero quartiere. La brutalità dell’omicidio è inspiegabile: il caso resta ancora un mistero. Un residente dell’ostello, di nome Martin, ha ricordato la donna come “una persona molto generosa”. “Era una mia buona amica, gentile e amichevole.”, ha aggiunto.

Attualmente le indagini investigative sono aperte e non ci sono stati ancora stati arresti e condanne in merito al crimine.

Fonte: Mirror, My London