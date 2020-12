Eleonora Incardona. La bellissima influencer siciliana pubblica degli scatti sensuali in giro per Milano. Sfida il freddo invernale

Eleonora Incardona è una sensuale influencer siciliana. Giovanissima, classe 1991, è nata a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. La sua è una bellezza esplosiva. Diventata un volto noto poiché è stata la cognata di Diletta Leotta, la talentuosa e celebre giornalista sportiva di DANZ.

Eleonora, infatti, è stata legata a Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della conduttrice televisiva e radiofonica catanese. Manola, com’è noto, è uno stimato chirurgo plastico; figlio di Ofelia Castorina, madre di Diletta, nato dal primo matrimonio della donna. Sembra che le ragazze siano passate entrambe sotto i suoi ferri valorizzando al meglio il loro aspetto.

La fisicità molto simile delle due potrebbe essere un indizio. Voci suggeriscono che, a quanto pare, il rapporto tra il medico e la Incardona si sarebbe interrotto l’estate scorsa.

Eleonora Incardona coltiva da tempo il sogno di ritagliare il proprio posto nel mondo dello spettacolo. Ha precedentemente partecipato al concorso di Miss Italia. La ritroviamo poi come concorrente del programma Veline.

Eleonora Incardona sfida il freddo in giro per Milano

Eleonora Incardona sta guadagnando sempre di più una bella fetta di pubblico sul web. Avviata una carriera d’influenzer, ha al suo attico al momento circa 450 mila follower, in ascesa.

Pubblica sui suoi canali social scatti che regalano uno squarcio sul suo mondo. Innanzitutto lo sport. Non ha mai nascosto la sua passione smodata per il golf. Non è raro vederla pubblicare delle foto con le mazze in mano mentre si allena.

Poi ovviamente la moda. La sua fama sta prendendo piede così tanto che diversi brand la seducono per avere il suo volto come testimonial. L’ultima immagine proposta, infatti, la vede in giro per Milano. Sfida il freddo: jeans attillati, giubottino leggero di pelle nera e sotto solo un top che le copre le curve strepitose; pancia di fuori, in barba alle temperature gelide di quest’inverno appena iniziato. Ai piedi stivaletti di un noto brand che ha scelto lei come emblema della sua campagna.

“Passeggiando per le vie di Milano! Felice lunedì amici” – scrive in didascalia. Grande plauso dei suoi follower, in poche ore oltre 20mila like e pioggia di commenti entusiasti.