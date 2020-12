Elettra Lamborghini passerà il Natale con il marito Afrojack, per la prima volta lontano dalla famiglia a causa delle restrizioni vigenti.

La talentuosa cantante racconta che la proposta di matrimonio da suo marito le è stata fatta proprio un anno fa, nel giorno di Natale.

Aggiunge che questa sarà, dunque, l’occasione per festeggiare tale anniversario con una cenetta a lume candela.

In realtà la Lamborghini ammette di aver espresso alla madre e al padre il desiderio di passare le feste in famiglia nella casa a Bologna, ma i genitori glielo hanno negato per garantire la salute di tutti, soprattutto a causa del lavoro che fanno entrambi, che li costringe a vedere tante persone tutti i giorni.

Nonostante abbia un’aria malinconica nel riportare questa decisione, comunque confessa, nel profondo, di essere d’accordo con loro, perché è sicuramente meglio evitare ricongiungimenti, almeno per adesso.

Elettra Lamborghini nella casa del GF Vip? Trattative aperte…

Durante il talk web del settimanale di Alfonso Signorini, Gabriele Parpiglia ha svelato, in una diretta, un’indiscrezione su Elettra Lamborghini: sembrerebbe che la cantante e ballerina stia in trattativa per entrare come ospite speciale nella casa più spiata d’Italia il giorno di Capodanno.

Il giornalista sembra affermare con sicurezza la sua presenza il 31 dicembre, ma ancora non c’è nulla di certo.

La Lamborghini dovrebbe essere, però, molto più serena nel dire di sì, grazie al mancato ingresso della sorella Ginevra.

Verranno concluse le pratiche per garantire il suo ingresso dalla porta rossa?

Per il momento non ci resta che aspettare notizie più ufficiali.