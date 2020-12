Elisabetta Canalis pensierosa: saluta il 2020 con uno SCATTO mozzafiato

La splendida Elisabetta Canalis fa un lungo post attraverso cui “saluta” il 2020: bella e raggiante come sempre, la showgirl cattura gli sguardi di tutti

Con in braccio la propria cagnolina Mia, la splendida Elisabetta Canalis saluta il 2020 con il sorriso. La showgirl, che di recente ha stravolto il proprio look schiarendosi i capelli, appare in ottima forma. La didascalia del suo ultimo scatto fa tuttavia trasparire un po’ di preoccupazione per l’anno che verrà. Nonostante i pensieri che la assalgono, Elisabetta è bella e luminosa come mai prima d’ora.

I followers, estasiati dal suo fascino, si precipitano a commentare: “Ricambio gli auguri di Natale con affetto“, “Sei bellissima Eli“, le scrivono.

Elisabetta Canalis: gli auguri ai followers per il nuovo anno

“Voglio fare a tutti gli auguri per un Natale sereno ma soprattutto per un 2021 migliore“: così scrive Elisabetta Canalis su Instagram, nell’ultimo post pubblicato. La bellissima showgirl, in uno scatto che la ritrae insieme alla cagnolina Mia, augura ai propri followers di iniziare il nuovo anno con lo spirito giusto.

La Canalis appare tuttavia pensierosa, a causa del periodo emergenziale che tutti si sono ritrovati ad affrontare. “Superare il 2020 è stato come uscire da una guerra“: con queste parole Elisabetta dice addio al 2020. E, nel descrivere i sentimenti provati nel corso di questi mesi, non può far a meno di menzionare la piccola Mia.

La presenza della sua cagnolina l’ha infatti aiutata a vincere la tristezza. Come scritto dalla stessa showgirl, l’amore che gli animali domestici sanno regalare ai loro padroni va oltre ogni misura. In particolare, è proprio alle persone sole che Elisabetta indirizza il suo augurio più grande.

“Dobbiamo guardare avanti perché questo 2021 sarà un anno di rinascita e di svolta“, chiosa la showgirl, riponendo le sue speranze nel futuro. Gli utenti, rincuorati dal suo affetto, non possono che essere d’accordo con lei.