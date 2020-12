Erica Piamonte, seducente con miniabito e biker. Gli scatti all’aperto sono una bomba – FOTO

L’influencer ed ex gieffina Erica Piamonte ha condiviso due scatti mozzafiato che la ritraggono in total black con un abito nero molto seducente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

La ex gieffina Erica Piamonte, finalista al Grande Fratello 16, non lesina nel pubblicare quasi quotidianamente scatti sulla sua pagina Instagram che la ritraggono in pose provocanti e per nulla sussurrate. I suoi 359mila fan però ringraziano, è davvero bellissima e non ci si stancherebbe mai di vederla.

Erica ora è fidanzata con Alessandro Di Cicco, fotografo e imprenditore. La nativa di Campi Bisanzio è un animo ribelle con un carattere esuberante e grintosissimo, nelle sue stories però riesce a catturare anche per la dolcezza nel raccontarsi e farsi amare.

LEGGI ANCHE —> Federica Pacela, in intimo di fronte all’obiettivo: perizoma spaziale | FOTO

Erica Piamonte, abito sottoveste attillato e gambe chilometriche. Sensuale

LEGGI ANCHE —> Floriana Messina, a Natale un regalo coi fiocchi: la FOTO che strega i fan

Erica Piamonte ieri si è divertita a farci vedere i suoi ultimi acquisti fatti direttamente dal sito RedKat, tre outfit che la rispecchiano moltissimo e ne valorizzano le forme sinuose. Il primo è un tubino fino al ginocchio color salvia a costine sottili, manica lunga e accollato, particolare per l’apertura sul seno e lo spacco alla gamba.

Il secondo un due pezzi argento con top scollatissimo e gonna a portafoglio con spacco che la stessa Erica ha spiegato nelle stories essere un vestito preso per l’estate. Ultimo un abito sottoveste nero sempre a coste con spallina ampia fermata con due grandi borchie dorate.

Si tratta questo anche del protagonista dei tre scatti che Erica ha condiviso nel suo feed di Instagram. La troviamo posare su di una panchina all’aperto, è anche l’occasione per mostrare i nuovi anfibi ModaShoes, bella e provocante. Coda alta, rossetto carico, indosso solo il vestito in barba al freddo di questi giorni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕰𝖗𝖎𝖈𝖆 𝕻𝖎𝖆𝖒𝖔𝖓𝖙𝖊 (@erica_piamonte_real)

Gioca con il suo corpo mentre fissa decisa l’obiettivo della camera che la riprende, gambe chilometriche in bella mostra e un fisico mozzafiato che mette in imbarazzo i suoi fan che la premiano con commenti entusiasti.