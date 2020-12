Eva Henger risponde a Mercedesz con un vestitino vietato ai minori – FOTO

Foto dal gusto accattivante per Eva Henger, la showgirl e attrice ungherese che ha dato l’ennesimo “schiaffo” morale alla figlia Mercedesz

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Mai come stavolta, in occasione delle festività natalizie, Mercedesz Henger ha colpito nel profondo del cuore i suoi follower di Instagram. Si tratta dell’ennesimo scatto che ha tutto il sapore di un’ulteriore rivincita nei confronti della figlia “ingrata”, Mercedesz.

Tra le due ormai non scorre più “buon sangue” e la dimostrazione più palese si è avuta nel ricordo più bello per l’anniversario della morte dell’unico uomo di riferimento per entrambe. Mentre Eva ha cercato di raccogliere nell’unità, il suo nucleo familiare, ormai smembrato, Mercedesz ha postato una foto da piccola in braccio al padre, senza altre considerazioni di facciata.

Il rapporto mamma e figlia è divenuto espressione di gelosia a distanza, senza più alcun riscontro verbale, avvezzo ai chiarimenti. Tra le due la sfida è iniziata e si sta propagando a colpi di foto e ritratti alla moda, proposti per esaltare il simbolo della bellezza di “ieri e oggi”

LEGGI ANCHE —–> Giulia Valentina compleanno ma le candeline dicono un numero sbagliato-FOTO



Eva Henger, la sorpresa natalizia sotto l’albero: i fan gongolano dalla curiosità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

LEGGI ANCHE —–> Caterina Balivo: sorpresa in giro con una persona davvero speciale – FOTO



Dopo aver smantellato ogni idea di ricongiungimento dalla propria testa, Eva Henger ha deciso di tornare alla sua vita di sempre. Lo ha fatto alla sua solita maniera, in “seno” all’attraenza e ai principi di seduzione più acclarata.

I giorni che anticipano le festività natalizie vengono resi sicuramente più “piccanti” da un’artista del calibro di Eva Henger. E allora ecco servito il regalo più bello che i fan potessero trovare sotto l’albero. Il contesto fotografico dell’occasione riguarda una “dolce” e carissima compagnia di famiglia. Si tratta della secondogenita, avuta da Massimo Caroletti, Jennifer.

Entrambe si presentano vestite di bianco, il colore tipico dell’evento alle porte. Ma gli occhi dei follower sono tutti per mamma Eva, che indossa un indumento molto corto e aderente. In risalto naturalemente il “moto onulato” delle sue forme allucinanti e dettagli intimi in avanscoperta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Un sogno da strabuzzare gli occhi per gli ammiratori che hanno apprezzato il momento e condiviso allo stesso tempo la gioia incontenibile di Eva Henger