Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi ricorda il marito al programma Live – Non è La D’Urso con dolore per la sua morte e amarezza per il furto subìto.

La moglie del grande calciatore Paolo Rossi esordisce così: “Entrare senza lui è stato molto difficile, ma per me significava chiudere un cerchio, perché siamo stati da te con le bimbe, al suo compleanno, dopo il matrimonio alle Maldive, quindi era giusto venire qui anche questa sera”. Federica Cappelletti racconta di essere stata sempre vicino al marito sia durante tutto il periodo degli accertamenti, che quando è stato rilevato il nodulo al polmone. Aggiunge di aver sempre affrontato tutto con la speranza nel cuore di una pronta guarigione, fino a che un mese fa ha iniziato a comprendere la gravità della malattia: “Ho capito che non stava andando bene e mi sono preparata mentalmente, iniziando a lavorare anche con le bambine”.

“Non ci sono commenti, queste non sono persone”

Durante il programma si è parlato anche del deplorevole gesto del furto, compiuto durante i funerali di Paolo Rossi, che tocca inevitabilmente la memoria di Paolo Rossi. Federica Cappelletti si sfoga così: “Non ci sono commenti, la cosa per cui mi spiace maggiormente è l’orologio che Paolo ha indossato anche negli ultimi mesi e che aveva lasciato nel cassetto, convinto di poterlo mettere nuovamente quando sarebbe tornato a casa dall’ospedale. Queste non sono persone”.

Paolo Rossi era un calciatore, un padre e un marito che, purtroppo, è venuto a mancare troppo presto, ma il suo ricordo resterà per sempre nei cuori di tutti.