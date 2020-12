La Fontana condivide un vecchio scatto estivo dove si trova in bilico sul bordo di una piscina e dietro c’è il vuoto

Federica Fontana in piedi sul bordo di una piscina con il vuoto dietro, che paura se scivola cosa succede?! Le piace il brivido del rischio alla conduttrice. Nella didascalia scrive:”Senza parole..solo pensieri!”. Sicuramente tutti vorrebbero essere lì in questo momento, su una spiaggia deserta e calda, liberi di poterci muovere come vogliamo. Ma per il momento possiamo viaggiare solo con il pensiero come ci ricorda la Fontana.

La Fontana nelle stories Instagram si fa massaggiare dalla figlia

Nelle stories la conduttrice per sponsorizzare un prodotto che massaggia la schiena e il collo, fa intervenire la figlia Sofia che sembra divertirsi molto a massaggiare la schiena della mamma. La Fontana fa molte collaborazioni, oltre che con il marchio per la macchina massaggiatrice. La vediamo anche a bordo di una e-bike della BMW pronta a usarla per la città ed assaporare un pò di libertà per quanto possibile di questi tempi. Le sue parole:”Cosa mi fa stare bene? Muovermi..in questo periodo più che mai. Concentrarmi sul respiro, sentire il vento tra i capelli, assaporare un pò di quella libertà che per ora non possiamo riavere.

E con BMW e-bike è ancora più cool”. Un’altra collaborazione importante della Fontana è con Samsung, sponsorizza le cuffiette wirless. Scrive:”Nello yoga devi imparare ad ascoltare te stesso, a disconnetterti dal mondo…A volte quando pratico mi piace ascoltare la mia playlist preferita coi suoi della foresta e della natura, con le Galaxy Buds Live di Samsung coi loro bassi così profondi se chiudo gli occhi mi sembra di essere proprio lì! Voi con quali musiche amate isolarvi per fare sport?”.

Insomma nonostante il periodo la Fontana lavora bene grazie a queste collaborazioni pazzesche, di marchi molto importanti oltretutto. D’altronde appare molto sportiva perciò i marchi come BMW e Samsung vedono in lei un opportunità di arrivare al target giusto.