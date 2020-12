Federica Panicucci in dolce compagnia e baciata dal sole – FOTO

Federica Panicucci, scatto nostalgico per la conduttrice: in dolce compagnia, coglie l’occasione per augurare buone feste.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Appare raggiante più che mai Federica Panicucci, la popolarissima conduttrice Mediaset che entra ogni mattina nelle case degli italiani con il suo Mattino 5, il talk dove si affrontano diverse tematiche, dalle più leggere ai fatti di cronaca. La Panicucci condivide questo scatto sul social e scrive: Un saluto e un bacio da noi♥️ Con una foto scattata quando siamo andati a Roma per il Concerto di Natale. Sebbene il sole le impedisca di tenere bene aperti gli occhi, la Panicucci tenta di superare l’ostacolo mettendo davanti la mano, mentre con l’altro braccio tiene stretto a sé il compagno, Marco Bacini con cui ha una relazione da qualche anno. L’outfit comodo di Federica non passa comunque inosservato, siamo ormai abituati a vedere una Panicucci sempre e comunque fashion: il maglione verde neon è veramente grazioso.

LEGGI ANCHE -> Benedetta Mazza in blu tiffany: è lei la rosa più preziosa FOTO

Federica Panicucci, l’appuntamento di Natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

LEGGI ANCHE -> Cristina Chiabotto, eleganza e stile a Tiki Taka: bellissima FOTO

Al via con la pausa natalizia con il suo Mattino 5, il programma riprenderà il 04 gennaio, come ha annunciato la diretta interessata sul social. La Panicucci sarà comunque impegnata nella conduzione del Concerto di Natale. Un evento, una tradizione che accompagna le famiglia ogni anno e forse quest’anno avrà un ruolo ancora più importante viste le festività atipiche a cui siamo tutti costretti, causa l’emergenza sanitaria. Certamente l’evento natalizio sarà un modo per trascorrere delle ore liete. Non sarà presente il pubblico per rispettare le restrizioni previste dal Governo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Tra i nomi degli artisti che si esibiranno nel Concerto di Natale: Emma Marrone, Arisa e Malika Ayane.