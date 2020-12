Federica Pellegrini, finita la doccia resta sul letto senza veli – Foto

La nuotatrice Federica Pellegrini continua a pubblicare scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza. Ecco un nuovo scatto fatto dopo aver fatto la doccia!

Federica Pellegrini si mostra sui social in tutta la sua semplicità. La campionessa di nuoto riesce ad essere sexy e ammaliante anche se indossa soltanto l’accappatoio.

Sguardo sveglio di chi sa il fatto suo e sa come far girare la testa ad un uomo.

Federica Pellegrini, nonostante le delusioni sportive, punta a far girare la testa ai fan

Non sono stati mesi facili questi per la Pellegrini che ha contratto il Covid. Un periodo molto difficile durante il quale la nuotatrice ha anche tenuto aggiornati i suoi follower e i suoi tifosi tramite i social.

Passato questo brutto periodo, la Pellegrini è tornata in pista nei 200 stile libero con un tempo di 1’57’’58 negli Assoluti di Riccione. Nonostante l’ottimo risultato, però, non è riuscita a raggiungere prima di Natale il tempo necessario per qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo.

A marzo, per fortuna la nuotatrice avrà una nuova chance per rifarsi.

La nuotatrice veneta, negli ultimi giorni, ha rilasciato un’intervista a RaiSport dove ha dichiarato di essere molto soddisfatta della sua condizione fisica. Proprio per questo, già pensa al futuro e punta ad allenarsi anche nelle prossime settimane: “Siamo venuti qui per vedere a che punto siamo. Questa preparazione ha subito una pausa, senza continuità è ancora difficile capire il tutto. Questo tempo con due settimane di stop va più che bene”.

La campionessa ha scoperto di essere positiva al Covid durante Italia’s Got Talent e, da quel momento, ha fatto una vera e propria corsa per fare le visite mediche. Poi ha raggiunto Budapest.

Nel frattempo, la campionessa non perde mai occasione per pubblicare i suoi scatti sui social, molto apprezzati dai fan: “Che stacco di gamba, Che Veneta!!!❤️🔥, Sei tanta roba!!! 🔥🔥🔥, Superrr🤗, Che gnocca ❤️, Divina😉👍, La perfezione.❤️, Che gambe 💣, Stupenda♥️♥️, Gnocca !!! 👏👏, Il fascino in una foto❤️”.