La showgirl di Avanti Un Altro, Francesca Brambilla, stavolta veste i panni di una cattiva maestra, il risultato è mozzafiato.

Divenuta celebre grazie alla sua partecipazione al programma di Avanti Un Altro in onda su Canale 5, la soubrette ventottenne Francesca Brambilla stavolta non veste più i panni della Bona Sorte, ma di una cattiva maestra. Il risultato dello scatto pubblicato sui social meno di un’ora fa, e che la vede protagonista, ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Scopriamolo insieme.

Francesca Brambilla: la triplice ed impossibile scelta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Ritratta in una posa sensuale e con indosso un allegro outfit color arancio, Francesca rende pubblica la suddetta fotografia puntalizzando come oggi si sia calata nei panni di una “Bad teacher 😈🛸“. A primo impatto questa sua dichiarazione sembrerebbe infondata, vista la sua immagine quasi rassicurante. Eppure, fra le tre differenti pose sul divano, dove una risulta essere più maliziosa dell’altra, la showgirl non riesce proprio a capacitarsi di quale sia la migliore. Così decide di rivolgersi al giudizio del suo pubblico: “La vostra preferita delle 3?🌪“.

Le risposte propositive dei fan non si sono fatte attendere. Secondo le opinioni di alcuni la scelta da intraprendere, proposta dalla bionda soubrette, sembrerebbe infatti essere impossibile. In tal proposito uno dei suoi follower decide di sbilanciarsi in tal modo: “Tutte e tre..ed anche la quarta 😂😉“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Brambilla (@francescabrambilla)

Per concludere, scorrendo tra gli altri apprezzamenti, alla precedente ed ironica opinione se ne aggiunge un’ultima e probabilmente più appropriata: “Saresti bella anche se fossi una cartella di Equitalia“.