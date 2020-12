Gf Vip, lite furibonda. Sonia Lorenzini e Rosalinda si contendono Mario Ermito

Gf Vip, Sonia Lorenzini è un fiume in piena contro Rosalinda Cannavò. L’influencer ha reagito molto male alla nomination dell’attrice, scatenando una furiosa lite

La scorsa puntata del Gf Vip ha portato alla luce nuovi dissapori fra i Vipponi. Sonia e Rosalinda, che nel corso della settimana erano sembrate alquanto vicine, sono attualmente ai ferri corti. L’influencer, al termine della diretta, ha iniziato ad inveire contro la coinquilina, dimostrandole di non aver gradito la nomination: “Da lei non me l’aspettavo”.

A mettere le due l’una contro l’altra, anche il bell’attore Mario Ermito.

Pare infatti che, durante la scorsa estate, il nuovo concorrente abbia corteggiato contemporaneamente sia Sonia che Rosalinda.

Poco prima di andare a dormire, tra le due donne della casa è scoppiata una furibonda lite.

Lite fra Sonia e Rosalinda: c’entra Mario Ermito

Sonia Lorenzini, dopo aver rimproverato Rosalinda per la nomination inaspettata, ha attaccato la coinquilina su un argomento che nessuno si aspettava. L’oggetto della contesa? Il bell’attore Mario Ermito. Fin dal suo ingresso nella casa, la bella influencer aveva rivelato dei suoi numerosi tentativi di corteggiamento. Proprio ieri, tuttavia, è emersa una verità sconvolgente a proposito di Mario e Rosalinda.

“Vedi che nei suoi confronti mi sono messa sulla difensiva, ma tu fai la finta tonta!“: così esordisce la Lorenzini contro Rosalinda. Nel corso della puntata del Gf, infatti, si è scoperto che Mario Ermito ha tentato un approccio sia con l’influencer sia con l’attrice siciliana: peccato che lo abbia fatto nello stesso momento.

Sonia, fin dal principio diffidente nei confronti di Ermito, si era confidata con Rosalinda, che reputava un’amica all’interno della casa. Di fronte al silenzio di quest’ultima, alla Lorenzini non sono affatto andate giù le sue dichiarazioni in puntata.

“A me le prese per il c**o non piacciono“, ripete Sonia, visibilmente delusa dalla concorrente.

Rosalinda, a detta della Lorenzini, ha finto di non sapere nulla in merito all’atteggiamento ambiguo di Mario, salvo poi ritrattare tutto in puntata ed ammettere di averlo sentito. L’atteggiamento della Cannavò, in aggiunta alla nomination, ha inevitabilmente provocato la furiosa reazione di Sonia.