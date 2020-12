GF Vip, in casa cala il gelo ed esplode il panico: “Io ti uccido”

GF Vip, in casa cala il gelo ed esplode il panico: “Ti uccido. Ora potete cacciarmi”. Samantha De Grenet, dopo una lite con Stefania Orlando, ha usato parole pesantissime

Stefania Orlando e Samantha De Grenet sono oramai ai ferri corti, dopo soli pochi giorni dall’entrata di quest’ultima nella casa del GF Vip. Fin da subito si è creato un rapporto di astio con alcune donne della casa, in particolar modo con la Orlando ma anche con Maria Teresa Ruta, che contestava il suo essere sempre in cucina a lavare e ad interpretare un po’ il ruolo che si è prefissata lei nella casa da quando è entrata mesi fa.

GF Vip, Samantha De Grenet e le parole pesantissime per Stefania Orlando: il web chiede la squalifica

Ieri Stefania ha deciso di nominarla in puntata dando come motivazione quella che lei le ha dato la volta scorsa: “Mi hai detto largo ai giovani quindi nomino te“. Questo ha interrotto ufficialmente la tregua che si respirava nell’aria da giorni, perché a pelle le due donne non si sono mai state simpatiche. Stamattina hanno litigato furiosamente e il chiarimento non è mai arrivato. Sui social si sono schierati tutti dalla parte di Stefania e hanno detto di voler votare contro di lei che è al televoto, ma probabilmente dopo quello che ha detto nell’ultimo filmato, il televoto potrebbe essere annullato.

Le sue sono state parole davvero molto forti e gli utenti sui social vogliono la squalifica: verranno presi provvedimenti?