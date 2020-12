L’influencer Giulia Valentina condivide una foto su Instagram dove appare con in testa un cappellino da compleanno e le candeline in mano

Giulia Valentina ne ha combinata un’altra delle sue, è sempre creativa e innovativa nei suoi contenuti su instagram. L’ultimo la ritrae seduta con in braccio il suo cangnolino munito di cappellino da compleanno. Anche la Valentina ne ha uno in testa e con l’altra mano tiene due candeline, una con scritto 5 e l’altra con scritto 0. Insieme fanno 50 anni ma certo non è l’età della giovane influencer, inoltre lei fa gli anni ad ottobre quindi non si tratta del suo compleanno.

Giulia Valentina e la dichiarazione sui compleanni

L’influencer dopo aver condiviso la foto in cui la ritrae in festeggiamenti, scrive nella didascalia una frase rivolta ai compleanni e svela di cosa si tratta. “Io e Chew andiamo solo alle feste dove sono stati invitati anche i carboidrati. Happy 50th birthday moratopane”. Si tratta dell’anniversario del noto marchio di pane Morato che compie ben 50 anni. Dunque per l’occasione Giulia Valentina ha regalato una delle sue chicche con la battuta sui carboidrati.

Non si smentisce mai, è sicuramente tra le influencer più ironiche e divertenti che ci siano, è davvero iconica. La sua vena ironica e il suo talento nella moda le hanno donato successo tra gli influencer. Collabora con moltissimi marchi e lavora per il magazine femminile Grazia. Scrive pezzi sul lifestyle. La sua notorietà arriva grazie alla storia d’amore con il rapper Fedez finita però presto.

L’influencer vive a Milano da anni, ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore e si è laureata in Economia. Il giorno della laurea era presente anche Fedez. Ad oggi la sua carriera procede molto bene, ha appena preso una nuova casa a Milano dove si trasferirà tra qualche mese insieme alle sue amate wawe (le sue cagnoline).