Guendalina Tavassi illegale anche con un top in lana e i jeans-FOTO

Bellissima l’influencer Guendalina Tavassi con jeans a vita alta e un maglioncino rosso e corto in lana

La bellissima Guendalina Tavassi condivide una foto con un outfit casual ma riesce ad essere lo stesso molto sensuale e provocante. Sembra essersi ripresa l’influencer dopo la brutta vicenda. Che riguarda il suo video intimo diffuso su moltissime piattaforme e condiviso ripetutamente su gruppi di whatsapp. Il video era suo personale ed era rivolto a suo marito, ma qualcuno avrebbe hackerato il suo icloud rubando i contenuti.

Torna a sorridere la bella Guendalina Tavassi dopo la diffusione del suo video hard

Finalmente torna a sorridere la bella influencer, dopo la vicenda del filmato hard dedicato a suo marito e reso pubblico da un hacker che le ha rubato i contenuti di icloud. La Tavassi era stata molto male per questo fatto. Ovviamente la sua privacy è stata violata e le sono stati sottratti contenuti troppo intimi. Il modo in cui è avvenuto questo furto di contenuti è stato tramite una falsa email di apple ricevuta dalla diretta interessate. Lei stessa ha spiegato che sembrava molto reale. E dunque fidandosi avrebbe cliccato su un link nella email che avrebbe dato l’accesso all’hacker al suo icloud.

Questo è un’esempio importante per tutti, purtroppo queste tattiche di adescamento, chiamato anche phishing sono molto diffuse. Importante è dunque stare attenti e non cliccare mai sui link che vi propongono, anche perché le email di marchi importanti non si presentano in quel modo e raramente ti chiedono di cliccare su un link. Bisogna sempre controllare bene la fonte e leggere tutte le informazione presenti sulla email altrimenti si rischia di cadere nella trappole di questi hacker che sono molto astuti.

A quel punto i nostri contenuti sono a rischio. In ogni caso la cosa migliore da fare è di eliminare ogni contenuto potenzialmente accattivante, se si vuole conservarlo bene ma è meglio metterlo su una pennetta USB o sul computer.