Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 dicembre: che fine ha fatto Marta?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 dicembre: a due giorni dal Natale, vittorio riceve una terribile sorpresa.

Dopo una lite furiosa con Adelaide, Vittorio è pronto a trascorrere il Natale insieme a Marta, Beatrice e i ragazzi. Beatrice ha rifiutato l’offerta di Adelaide di un viaggio tutto pagato a spese del circolo e passerà le vacanza in casa Conti. È tutto pronto, ma il capo del Paradiso riceverà presto una triste sorpresa. Nel frattempo Federico si rifiuta di parlare con Umberto, ma sta meditando di trascorrere il Natale con Silvia e Luciano lo incoraggia a farlo.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 23 dicembre: Umberto ha un regalo per Federico

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Vittorio riceverà una spiacevole notizia: Marta è rimasta intrappolata in una tormenta di neve e non potrà essere a casa il giorno di Natale. A malincuore, Vittorio si appresta a trascorrere le feste con la cognata e i due nipoti. Nel frattempo Beatrice ha deciso di chiudere definitivamente con il Circolo. Un po’ le dispiace, ma dopo il modo in cui sono stati trattati i suoi figli, non poteva fare altrimenti. Adesso però è disoccupata e non sa cosa fare.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Luciano farà vedere a Federico il regalo che ha fatto al piccolo Carletto. Anche Umberto ha deciso di fare un regalo a Federico, ma non ha il coraggio di darglielo, perciò chiederà aiuto a Vittorio.