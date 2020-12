Iva Zanicchi contro Giuseppe Conte: “Si deve solo vergognare”

Senza freni la popolare cantante Iva Zanicchi: attacca duramente il premier Giuseppe Conte e sostiene, “Si deve solo vergognare”.

Iva Zanicchi è da sempre apprezzata non solo per il suo contributo alla musica italiana, ma per la sua schiettezza che da qualcuno potrebbe non essere gradita. Di recente la cantante è tornata a parlare sulla questione Coronavirus, un argomento che le sta particolarmente a cuore visto che ha perso un fratello per colpa del virus. Iva Zanicchi ricorda ancora il periodo di ricovero da cui però ne è uscita più forte di prima. Negli ultimi giorni, i telegiornali e in generale tutti i media sono inondati dalla notizia della mutazione del Covid-19, la variazione inglese che preoccupa l’Italia, accertati già i primi casi. Proprio su tale notizia Iva Zanicchi spara a zero sulla classe politica e in particolare verso il premier, Giuseppe Conte. “Se è vero che si sapeva da settembre perché, come sempre, noi arriviamo per ultimi? Questa cosa è di una gravità inaudita” le parole della Zanicchi.

Iva Zanicchi: “Non sa che pesci prendere…”

In collegamento con il salotto di Barbara D’Urso, Iva lamenta l’impreparazione del Governo alle emergenze sanitarie: “È già successo con le mascherine. Ma ci sono o ci fanno? Non voglio attaccare il governo ma davvero è una cosa che non si capisce! Ma non si vergognano? Qui non si scherza. Non si gioca con la vita delle persone”. Quanto detto dalla Zanicchi è stato poi ribadito da Matteo Salvini sui social: su Facebook infatti ha speso delle parole di sostegno verso la Iva Nazionale con tanto di hashtag #vociitaliane

Non è la prima volta che l’Aquila di Ligonchio si scaglia contro il premier: “Io sto morendo e lui fa la conferenza stampa con tutti i giornalisti per dire che la fidanzata, poverina, era disturbata e lui gli ha dovuto dare la scorta? Si faccia un esame di coscienza, ma davvero, per favore, certe cretinate…”.