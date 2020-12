Julia Procopio è uno schianto, chiede ai fan di scegliere foto A o B-FOTO

La bella e sensuale Julia Procopio condivide una foto che fa impazzire i fan e poi chiede di scegliere tra lato A e lato B

La Procopio bellissima in pantaloni bianchi e top rosso, che schianto regala ai suoi fan una foto davanti e una dietro. Scorrendo nel suo profilo la vediamo anche nelle vesti di babba natale con mini gonna rossa e reggiseno e ovviamente calze a rete con stivali al ginocchio super sexy. Nella didascalia scrive: “So di fretta, manca poco, che vi devo portare?”.

Julia Procopio e il rapporto speciale con i suoi follower

L’influencer coinvolge spesso i suoi followers con domande e gare sotto alle sue foto. Scrive ad esempio “è da un po che non lo facciamo, chi commenta di più..riceve un video saluto! Vediamo un pò”. Oppure scrive anche “Oggi invece mi sento un angioletto! che dite?”. Insomma le piace provocare i suoi fan che sono ben contenti di raccogliere le provocazioni della bella influencer. Anche nei commenti la bella Procopio risponde ad alcuni commenti inopportuni con altre provocazioni.

Sotto ad una foto in cui appare con indosso un pigiama aperto sul lato B, volano commenti di complimenti ma anche commenti un pò ironici che fanno intendere l’uso che può fare di quel pigiama e cioè andare in bagno. Lei però risponde a questa provocazione, che sbeffeggia in qualche modo il suo tentativo di condividere una foto sexy che fa pensare a tutt’altro. Infatti risponde all’utente scrivendo:”Sicuro che serva solo a quello?”.

Insomma una gran provocatrice, ma piace proprio per questo non ha certo peli sulla lingua, dice quello che pensa senza curarsi troppo dei pregiudizi nei suoi confronti. Infatti è simpatica e benvoluta dal popolo del web, ricordiamo che su Instagram ha 338mila followers.