Justine Mattera, in body nero aderente e stivaloni in pelle: da brividi – FOTO

L’attrice statunitense, Justine Mattera in tenuta sexy e travolgente sconvolge i progetti di giornata dei follower di Instagram

L’attrice e cantante statunitense, Justine Mattera anche stavolta non ha usato mezze misure e ha messo in campo tutto il repertorio di forme travolgenti che possiede. Le qualità di attrice e star del cinema sono raccolte tutte in un unico scatto, che ha lasciato i fan senza un “briciolo” di fiato.

Ormai Justine si è specializzata in questo campo, come poche altre dive del mondo dello spettacolo. Un fascino intercontinentale distrae gli ammiratori dagli impegni quotidiani. In molti si chiedono come sia arrivata a coronare il sogno di elevare la visibilità oltre le aspettative? La risposta sta nel mezzo ed è frutto dei continui allenamenti all’aria aperta tra stretching e addominali.

Tra un esercizio e l’altro, in attesa di alimentare il proprio benessere fisico, l’attrice di Rockville propone momenti di convivialità, insieme alla sua famiglia a dimostrazione dell’affetto e dell’altruismo che prova nei confronti del prossimo

Justine Mattera, movimento sexy su Instagram: i fan sognano

Era lecito attendersi un’altra reazione accattivante e trasgressiva da parte di Justine Mattera. Grazie ad una notorietà social in “barba” agli scatti più “bollenti” ha raggiunto traguardi impensabili, nonostante il tempo che trascorre anche per lei.

Ora su Instagram sfiora quota 500 mila follower,ma siamo sicuri che con le feste natalizie alle porte non impiegherà troppo tempo ad arrivarci. Il primo “capitolo” dell’ultimo scorcio di questo terribile 2020 si apre con un ritratto, simbolo della seduzione più totale.

Un top a body giallonero di marca “Gaelle“, molto aderente, che si adegua facilmente ai lineamenti perfetti del suo “strapotere” fisico. L’integrazione degli stivaloni neri lucidi e in pelle dà il via ad una fantastica carrellata di dipinti che man mano aumenteranno il “decibel” della sensualità.

“Almost super” recita il post di Justine Mattera, celebrato come se non bastasse da tutti i follower che hanno ammirato e onorato così, l’ennesima prestazione “monstre” dell’intramontabile attrice americana: “Siiii!! Che bello!!!”, “Stupenda”, “Sei mitica”