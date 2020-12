La denuncia di Giulia De Lellis: “Rubati i prodotti, sono sconvolta”

L’influencer Giulia De Lellis denuncia tramite il suo profilo Instagram di essere vittima di saccheggio: ecco le sue parole

Capita spesso che gli influencer ricevano pacchi da aziende che decidono di inviare loro prodotti da testare o da pubblicizzare. Capita anche che loro stessi facciano acquisti online e attendano che la propria merce venga loro consegnata dai corrieri. A questo proposito Giulia De Lellis ha raccontato quello che le sta succedendo nelle ultime settimane, denunciando un disagio. Sembra infatti che molti pacchi a lei recapitati risultino vuoti, già aperti. Qualcuno li danneggia e ruba il loro contenuto. L’influencer si è detta “sconvolta” da tutto questo.

I pacchi rubati a Giulia De Lellis

La giovane ha voluto condividere quest’esperienza con i suoi quasi 5 milioni di followers, ai quali si è rivolta con parole di stupore. “Con le spedizioni adesso è un po’ un casino. Mi stanno rubando un sacco di cose, mi arrivano proprio i pacchi vuoti” -ha raccontato- “Ho ovviamente più volte segnalato l’accaduto, ma mi sarà successo quattro, cinque volte“. Sottolineando quanto questo l’abbia colpita, ha cercato poi di trovare una papabile spiegazione a questo comportamento.

“Mi arrivano i pacchi per lavoro o di cose che acquisto online e mi arrivano completamente vuoti. Li forano e prendono quello che c’è dentro” -ha spiegato- “Me li bucano sotto e rubano il contenuto. Forse devono fare i regali di Natale e sono in difficoltà, non so che pensare“. Tutto questo non ha tuttavia distrutto lo spirito natalizio della De Lellis che continua a condividere proposte di regalo alle sue sostenitrici.

Nell’ultimo periodo l’influencer è stata al centro del gossip per la sua storia con Carlo Beretta e la separazione dall’ex Andrea Damante. Tra i due, sebbene ci siano state tensioni a causa dell’amicizia tra Carlo e Andrea, sembra ci sia un rapporto pacifico. I fan non possono fare a meno di notare gli scambi del loro cane Tommaso che non perdono occasione di mostrare nelle storie di Instagram.