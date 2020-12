Lady Diana e la passione consumata sotto le lenzuola: “A letto aveva….”

A distanza di ventiquattro anni dalla morte di Lady Diana, moglie del principe Carlo trapelano indiscrezioni su un “vecchio” amore

Dopo ben 24 anni dalla tragica scomparsa della Regina d’Inghilterra, risalgono in superficie alcuni particolari, piuttosto intimi riguardo i due che facevano, un tempo, coppia fissa. Si tratta di Lady Diana, moglie di re Carlo e Principessa della corona britannica e il suo amante.

La vita di Diana è stata attraversata da intensi periodi alla ricerca dell’amore perduto. In particolare, quando le cose con il marito non andavano per il verso giusto. Quest’ultimo le aveva fatto la corte, estrapolando sentimenti sinceri e lei aveva accettato di entrare a far parte di un mondo quasi “fantastico”.

Alcuni particolari della “corona” ci vengono tramandati da immagini e video provenienti dal Buchingham Palace, raccolti nell’ultima pellicola cinematografica “The Crown 4”. Lady Diana era una “maestra” nel mantenere le relazioni segrete. Ed è proprio una tra le tante di cui ne vogliamo indicare le caratteristiche più dettagliate…tra le lenzuola

Lady Diana, i particolari dell’amore segreto

La scomparsa di Lady Diana fu celebrata in tutto il mondo con dolore e commozione. Se ne era andata, dopo un’altra delle sue “fughe” d’amore. Questa volta a scendere a compromessi con lei, abbagliato da un fascino incontenibile è stato Dodi Al-Fayed. Era un sabato di fine estate, quando la loro Mercedes si schiantò contro un pilastro del Pont de l’Alma, a Parigi. Dodi morì sul colpo, mentre Diana, con il corpo lacerato dalle lamiere perse la vita un paio d’ore più tardi, a causa di un’inevitabile emorragia.

Quella sera si stava per consumare l’ennesima serata romantica, lontana dal suo principe d’Inghilterra. Di queste ultime però ve ne sono state diverse e più nello specifico vi sono alcune dichiarazioni fatte da un altro amante di turno: James Hewitt. La recluta dell’esercito britannico colpì molto Lady Diana, che se ne innamorò chiedendogli lezioni di equitazione.

Dopo la morte della Principessa della corona inglese, lo stesso Hewitt spiegò i diversi punti in comune che avevano, descrivendo persino i partciolari intimi a letto. Fra questi, una notte in cui fu invitato al Buckingham Palace, nella camera da letto irta di oggetti romantici e caratteristici, che hanno accompagnato l’infanzia della Lady, tra cui una schiera di 30 orsachiotti, un colpo d’occhio ad effetto per Hewitt, che ne rimase completamente colpito