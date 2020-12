Tre bambini sono morti in seguito ad un terrificante incendio sviluppatosi in casa, dove la madre li aveva lasciati per andare al bar.

Tre bambini di età compresa tra gli otto mesi ed i 4 anni sono morti in un terribile incendio sviluppatosi nella casa dove vivevano con la madre. Le fiamme avrebbero avvolto l’abitazione, dove i piccoli sarebbero stati lasciati dalla madre che era uscita per andare a bere alcolici in un bar. Questo quanto ricostruito dagli inquirenti sulla tragedia che si è consumata lo scorso novembre a Rio Branco, in Brasile. La donna, una giovane di 23 anni, è stata arrestata dalla polizia ed adesso potrebbe rispondere di abbandono di minori.

Brasile, tre bambini muoiono in seguito ad un incendio: la madre li aveva lasciati in casa per andare al bar

Una ragazza di 23 anni è stata arrestata dalla polizia brasiliana dopo la morte dei suoi tre figli, deceduti in un terribile incendio. Stando a quanto ricostruito dalle autorità, come riporta la redazione locale di G1 Globo, lo scorso 19 novembre la donna avrebbe lasciato i figli, due bambini di 4 e 2 anni e la sorellina di soli 8 mesi, chiusi in casa per uscire e recarsi in un bar. Purtroppo, forse per via di un cortocircuito ad una ventola, all’interno dell’abitazione si è sviluppato un incendio che non ha lasciato scampo ai tre bimbi.

Accortisi del fumo e della fiamme, i vicini di casa hanno immediatamente lanciato l’allarme. Presso l’abitazione, sita nel quartiere di Portal da Amazonia a Rio Branco, sono arrivati i vigili del fuoco ed i paramedici. Purtroppo, all’arrivo dei soccorsi per i bambini non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo costatarne il decesso.

Su quanto accaduto ha avviato le indagini la polizia che si è recata sul posto insieme ai soccorsi. Subito dopo, riporta G1 Globo, gli agenti hanno arrestato la madre delle vittime e l’anno accompagnata presso la stazione di polizia Flagrant.

La 23enne, che avrebbe lasciato i figli per recarsi in un bar, è stata successivamente rilasciata dopo un’udienza davanti ad un giudice. Adesso, però, potrebbe dover rispondere di abbandono di minori.