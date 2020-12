Lavoretti di Natale per bambini: idee originali e creative per le feste!

Mancano due giorni a Natale. Scopriamo insieme come preparare degli splendidi lavoretti per bambini.



Il Natale è ormai alle porte ed è proprio in questo periodo che i più piccoli possono dare sfogo alla loro immaginazione con dei lavoretti realizzati con il proprio ingegno le proprie mani.

Tutti noi da piccoli abbiamo fatto dei regalini ai genitori, ai nonni o ai nostri cari creati con le nostre mani. Tutti i bambini amano mettersi alla prova con carta, colla, porporina e forbicine per dare vita alla propria creatività.

Si possono realizzare delle creazioni natalizie partendo con il materiale di cui già si dispone a casa come, per esempio, bottoni o avanzi di stoffa.

Ovviamente i simboli del Natale sono il presepe, l’albero di Natale e Babbo Natale.

Come realizzare un presepe fai da te con i bastoncini abbassalingua

I più piccoli possono realizzare un presepe fai da te molto rapidamente e a costi molto contenuti. In questo caso, dovete procurarvi, in una comunissima farmacia o anche dal vosto medico, dei bastoncini abbassalingua e il gioco è fatto.

Vi basterà colorare con tempere o pennerelli questi bastoncini e, una volta asciutti, incollarli creando una capanna e, in forma stilizzata, creare anche la natività con la Madonna, San Giuseppe e Gesù.

Ovviamente il tutto può essere abbellito come volete e potete anche pensare di mettere delle piccole lucine alla vostra creazione in modo da illuminarlo anche di sera.

Se non volete utilizzare dei comuni bastoncini abbassalingua potete optare anche la carta velina. Con un poco di manualità vi darà un risultato davvero strabiliante, vedrete.

Disegnate su un bastoncino il vostro presepe e, una volta ritagliato il cartoncino in modo da ottenere solo la sagoma del vostro presepe, potete completarlo con dei piccoli pezzetti di carta velina di colore diversi in modo da riempire lo spazio lasciato libero nel cartoncino.

L’effetto finale, soprattutto in controluce, sarà davvero strepitoso.

Un altro modo che i vostri piccoli hanno per rappresentare la magia della natività e del presepe è utilizzare pietre piatte su cui andare ad illustrare i personaggi con dei semplici pennarelli.

Se vi è sembrato molto semplice realizzare il presepe sarà ancora più semplice realizzare l’alberello di Natale. Infatti i vostri piccoli possono utilizzare dei banalissimi pirottini, comunemente utilizzati per confezionare i cupcake e i muffini. Dategli la forma di triangoli dalla grandezza diversa e, poi, uniteli con della semplice colla mettendoli uno sopra l’altro, dal più piccolo al più grande per poi decorarli alla punta con una piccola stellina.

Creare un albero di Natale con i tappi di sughero

Se, invece, in casa avete molti tappi di sughero potete creare un personalissimo albero di Natale. Basterà che i vostri piccoli colorino o ricoprino di glitter i tappi e, dopo, con la colla unirli nella classica forma dell’albero. Una volta completato il risultato, alla sommità dell’albero potete anche porre una stella ritagliata dallo stesso sughero.

Insieme all’albero di Natale ovviamente dovrete creare anche delle originali palline natalizie. Qui potete utilizzare dei palloncini gonfiabili e dello spago colorato. Non dovrete fare altro che impregnare il palloncino con della colla vinilica diluita con acqua ed avvolgere il nostro spago colorato intorno ad esso. Dopodiché dobbiamo far scoppiare il palloncino in modo da avere delle bellissime palline di spago colorato.

Un altro protagonista del Natale è sicuramente Babbo Natale. Anche in questo caso, potete usare dei bastoncini abbassalingua. In modo molto veloce, i vostri piccoli possono formare un piccolo triangolo andando a decorare il vertice alto con un cartoncino bianco e rosso da ritagliare a forma di triangolo in modo da andare a rappresentare il classico cappello di Babbo Natale. Infine potete utilizzare dei fili di lana bianca per andare a ricreare la barba.

Un’altra idea per coinvolgere i più piccoli anche nei preparativi della cena di Natale è quella di fargli creare dei segnaposti a forma di Babbo Natale. Basterà utilizzare il feltro per creare i triangoli che daranno la forma del nostro Babbo Natale e per creare anche i classici dettagli come la barba, il cappello e le scarpe.