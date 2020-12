L’Eredità, Massimo Cannoletta affila le unghie ma finisce male

L’Eredità, Massimo Cannoletta ad un passo dalla vittoria: arriva alla Ghigliottina ma non vince i 31.250 euro.

Massimo Cannoletta è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati del noto programma ‘L’Eredità’. Il leccese è un uomo preparatissimo e sta raggiungendo la popolarità anche sui social network. Il 46enne, laureatosi in Scienze politiche, è diventato in seguito un divulgatore in campo storico-artistico. Parla ben quattro lingue: inglese, spagnolo, francese e tedesco. Il suo prossimo obiettivo è quello di imparare la lingua dei segni. Dopo la sconfitta di alcuni giorni fa, Massimo è tornato ad essere campione questa sera. La puntata è stata decisamente divertente e la sfida tra i partecipanti ha entusiasmato il pubblico da casa. Cannoletta è arrivato in finale ma non è riuscito a vincere il premio sbagliando di un pelo la parola.

Massimo Cannoletta nuovamente campione: che errore alla Ghigliottina

La puntata di oggi del noto gioco televisivo ‘L’Eredità’ è stata divertentissima. Massimo Cannoletta, dopo pochi giorni, è tornato ad essere campione. Il leccese ha raggiunto la Ghigliottina superando nel triello Simone (il vincitore di ieri) e Francesco. All’ultimo atto della sfida, le parole da unire erano acciaio, ballerina, artificiali, decorazione e mangiare. Il premio in palio totalizzato nell’arco della sfida era pari a 31.250 euro. Massimo ha scelto la parola mani. Quella giusta era però ‘unghie’. “Flavio, io non l’ho indovinata, ma la parola di questa sera era davvero facile”, ha spiegato.

Il super campione è molto legato al conduttore Flavio Insinna. Il 46enne dichiarò qualche giorno fa di riuscire a concentrarsi durante la sfida grazie al presentatore romano, capace di farlo lavorare a mente lucida.