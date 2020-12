Luigi Berlusconi beccato con l’ex fidanzata Ginevra: ha già tradito la moglie?

Luigi Berlusconi, figlio minore del Cavaliere, è stato beccato assieme all’ex fidanzata Ginevra Rossini: è già aria di crisi con la moglie?

Federica Fumagalli e Luigi Berlusconi sono convolati a nozze appena due mesi fa. Tuttavia, il recente matrimonio non sembra essere un motivo sufficiente per rinunciare a dei pranzi a dir poco sospetti. Luigi, il figlio minore del Cavaliere, viene infatti costantemente pizzicato con l’ex fidanzata Ginevra Rossini, alla quale è stato legato per diversi anni.

Come riportato dal settimanale Oggi, i due si rivedrebbero ogni giorno, concedendosi un pranzo assieme nel ristorante di Palazzo Parigi, a Milano.

Ma il web non può far a meno di chiedersi se Federica sia al corrente di questi “incontri”.

Luigi Berlusconi: gli incontri sospetti con l’ex fidanzata Ginevra