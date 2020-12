Maria Elena Boschi contro Lili Gruber: il dietro le quinte ad “Otto e Mezzo”

Continua a tener banco la disputa tra Maria Elena Boschi e Lili Gruber dopo l’ospitata della renziana a “Otto e Mezzo”, il programma condotto dalla giornalista su La 7

Qualche settimana fa Maria Elena Boschi è andata ospite al programma condotto da Lili Gruber su La 7, “Otto e mezzo“. La giornalista ha mostrato al pubblico un servizio del settimanale “Chi” in cui la renziana appariva con il fidanzato Giulio Berruti in centro a Roma a scambiarsi baci ed effusioni. Il tutto senza mascherina. La Gruber a quel punto ha detto incalzando la Boschi: “lei è un personaggio pubblico! Che esempio offre?” La deputata ha poi pubblicato su Twitter uno sfogo in cui si scusava con il pubblico, spiegando di essere andata in televisione per parlare del Recovery Fund: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori”. La disputa è poi proseguita come riporta “Libero Quotidiano”.

Lili Gruber e Maria Elena Boschi: il dietro le quinte a Otto e Mezzo

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

Continua a tener banco l’ospitata di Maria Elena Boschi a “Otto e Mezzo” perché, come racconta “Libero Quotidiano”, “Dagospia” ha reso noto il dietro le quinte del programma andato in onda alcune settimane fa: le persone presenti hanno raccontato di una Boschi “inca*** nera, una furia”. La deputata di “Italia Viva” avrebbe detto: “Mai più, io non ci metterò più piede”, riferendosi naturalmente al programma in onda tutte le sere su La 7.

Dagospia a questo punto si è anche interrogato sul fatto che i renziani a questo punto ci penseranno due volte prima di mettere piede nel salotto televisivo di Lili Gruber nel programma “Otto e mezzo”.