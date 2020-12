Marianna Vertola, scatto da ‘barbie’: il corpetto esplode – FOTO

Marianna Vertola, la influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne e di Temptation Island sensuale e prorompente: la foto fa sognare

A 23 anni, è già piuttosto nota nel mondo dello spettacolo, per numerose partecipazioni a programmi come Uomini e Donne, dove aveva ricoperto il ruolo di corteggiatrice di Carlo Pietropoli, o Temptation Island, nel corso della sesta edizione. Non solo: più volte è comparsa sulle tv locali di Napoli in qualità di conduttrice per commentare le gesta calcistiche della squadra azzurra. Come sempre, fascino e passione per il calcio sono un mix davvero irresistibile per gli appassionati. E così, Marianna Vertola, classe 1997, fotomodella, alta e slanciata (1 metro e 79 di altezza) si candida a diventare prossimamente una delle bellezze più cliccate sul web. Gli amanti del gossip la ricordano sicuramente anche per i suoi rapporti con il rapper Clementino.

Marianna Vertola, bellezza partenopea seducente ed irresistibile: che fisico

Il suo profilo Instagram evidenzia la sua grande eleganza ma anche un fascino decisamente fuori dal comune e particolarmente esplosivo. In alcuni di questi scatti vi diamo qualche anticipazione delle sue curve mozzafiato, nella immagine centrale, di qualche giorno fa, la vediamo in modalità ‘barbie girl’, estremamente sbarazzina.

Sguardo seducente, labbra carnose e sensuali, treccine stilose e un corpetto rosa che fatica a contenerne le curve. I fan impazziscono e la ricoprono di like e commenti. La bella Marianna sa come colpire nel segno, non c’è che dire.