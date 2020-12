Maschera fai da te con i cetrioli, efficaci alleati della nostra pelle!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare una maschera fai da te con i cetrioli. Come creare passo dopo passo un cosmetico efficace.

Sempre più persone ricorrere alle maschere per il viso per alleviare i segni dello stress della stanchezza. Uno dei componenti sicuramente più utilizzati per la realizzazione di queste maschere per il viso è sicuramente il cetriolo.

I benefici del cetriolo sono riconosciuti ormai da molto tempo. Non è un caso che questo prodotto sia molto spesso utilizzato come prodotto di cosmesi. Basti pensare che quasi tutte le donne hanno utilizzato almeno una volta le famose fette di cetriolo sugli occhi per ridurre le fastidiose occhiaie.

Il cetriolo è uno dei prodotti più usati in cosmesi perché contiene lo zolfo che è un prezioso alleato per la nostra pelle, ricco di vitamina C, che agisce soprattutto sugli inestetismi della pelle. Un’altra caratteristica che rende il cetriolo molto utilizzato nella cosmesi e il fatto che è facilmente lavorabile a differenza degli altri alimenti che contengono le medesime caratteristiche.

Creare una maschera viso con i cetrioli: da dove cominciare?

Ovviamente, per creare delle maschere per il viso, il cetriolo può essere unito ad altri ingredienti che possono contribuire ognuno con le proprie caratteristiche a rendere la pelle più luminosa e bella.

Potete preparare la classica maschera al cetriolo, usando solo la polpa e i semi del cetriolo.Basterà frullare un solo cetriolo, in modo da ottenere la polpa che dovrete spalmare sul viso, lasciandola agire per almeno 15 minuti. Dopodiché risciacquate con acqua fredda corrente, e abbondantemente, in modo da chiudere. I risultati di questa maschera saranno visibili fin dalle prime applicazioni rendendo la pelle più soda e luminosa.

Potete creare anche una maschera con cetriolo e limone. Per crearla prendete un cetriolo di piccole dimensioni, frullatelo e aggiungete un cucchiaio di succo di limone e un cucchiaio di yogurt bianco.

Questa maschera può essere utilizzata di sera, prima di andare a dormire. Così facendo, si potrà avere un effetto rilassante e distensivo della pelle. Dopo averla lasciata agire per circa 10 minuti sulla pelle, precedentemente lavata e asciugata, risciacquate con abbondante acqua fredda.

Successivamente, applicate una normale crema idratante. In questo modo, potrete eliminare le impurità del viso e sarà molto efficace anche per le persone che soffrono di pelle grassa.

Altre ricette per creare delle maschere viso efficaci

Potete creare una maschera per il viso anche unendo il cetriolo con il miele. In questo modo, potrete sfruttare le proprietà astringenti e rinfrescanti del cetriolo insieme alle proprietà nutritive del miele.

Questa maschera è molto utile anche in caso di scottature, di pelle screpolata oppure poco elastica. Per la realizzazione di questa maschera frullate insieme un cetriolo di piccole dimensioni insieme ad una piccola quantità di miele, in modo da avere un composto omogeneo.

Dopodiché non dovete fare altro che applicare il composto sulla pelle del viso, precedentemente deterso e asciugato. Lasciatelo agire per un massimo di 15 minuti per poi risciacquare con abbondante acqua tiepida. Fin dalle prime applicazioni noteremo che la nostra pelle sarà molto più luminosa.