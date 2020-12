Mercedesz Henger, il VIDEO è da urlo: in costume curve da sballo

Mercedesz Henger in un video eccezionale su Instagram, la influencer in piscina mette in mostra un fisico perfetto, davanti e dietro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Vacanze natalizie davvero da sogno per Mercedesz Henger, e per tutti i suoi fan su Instagram. La 29enne influencer, figlia dell’ex diva del cinema a luci rosse Eva, conferma tutto il suo fascino e si gode giorni di relax nello scenario incantato della Val di Sole, nella location esclusiva dello ‘Chalet al Foss’. Già da diversi giorni Mercedesz si trova lì e ci ha già regalato diversi post sul suo profilo social. E non intende smettere, anzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercedesz Henger ‘balla con i lupi’, la FOTO tra la neve sconvolge il web

Mercedesz Henger in paradiso, e noi con lei: in bikini tra la neve è esagerata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eva Henger risponde a Mercedesz con un vestitino vietato ai minori – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

In un posto del genere, è possibile fare il bagno in piscina, in costume, con la neve tutto intorno. Uno spettacolo, cui lei però aggiunge il carico da novanta mostrando lo spettacolo autentico del suo fisico mozzafiato. In un breve video che qui vi proponiamo, la vediamo a mollo, in costume, esibire delle forme esagerate, per le quali è difficile persino trovare i commenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Buon sangue non mente e del resto sappiamo bene che il fascino è decisamente una costante di casa Henger. Madre e figlia sono da tempo in rapporti non eccelsi, ma di sicuro quanto a bellezza e ascendente sul sesso maschile si somigliano moltissimo.