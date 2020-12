Tragedia in serata: ragazzo di 25 anni travolto ed ucciso da un treno

Nella tarda serata di ieri, un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno a Bollate, in provincia di Milano.

Dramma a Bollate, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno. La tragedia si è consumata sui binari all’altezza di via Vittorio Veneto, dove, dopo la segnalazione del macchinista del convoglio, sono arrivati i soccorsi del 118. Purtroppo per il 25enne non c’è stato nulla da fare: il personale medico ha potuto solo costatarne il decesso. Intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria ed i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Un ragazzo di soli 25 anni è morto nella tarda serata di ieri, lunedì 21 dicembre, a Bollate, piccolo comune in provincia di Milano. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Milano Today, il giovane sarebbe stato travolto ed ucciso da un treno in corsa sui binari in via Vittorio Veneto, poco prima delle 22. A lanciare l’allarme sarebbe stato il macchinista del convoglio che non è riuscito ad evitare il giovane, deceduto nel violento impatto.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, ma purtroppo per il 25enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo costatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, non ancora del tutto chiara. Ancora da accertare, dunque, se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario da parte della vittima.

Un episodio simile si era verificato solo pochi giorni fa in provincia di Lecco, dove un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato investito da un treno lungo la linea Monza-Molteno-Lecco.