Natale, la dieta last minute prima delle (tanto amate) abbuffate

Natale, la dieta last minute: pranzi e cene hanno ormai le ore contate, cosa fare quindi per preparare l’organismo a cotanto cibo? Ecco alcuni consigli.

Natale è ormai vicinissimo, non è più possibile pensare ad una dieta utile per mettersi in forma – bisognava farlo prima – e quindi non resta che gustare i piatti che ogni regione d’Italia prepara per le feste. La dieta last minute è un regime alimentare da adottare proprio in questi giorni, utile non a perdere peso (per quello, c’è tempo!!!) ma per preparare l’organismo alle grandi abbuffate di fine anno. Quest’anno non ci saranno le grandi tavolate ma nessuno rinuncerà – ad esempio – alle scacciate siciliane e altre pietanze tipiche dei territori. Quindi se si vuole arrivare pronti per i pranzi e concedersi dei bis (anche dei tris!!) senza stress, non basta che seguire alcune semplici regole.

LEGGI ANCHE ->La colazione è il pasto più importante: cosa mangiare per avere energie!

Natale, dieta last minute; alcuni semplici consigli

LEGGI ANCHE -> Uova e salute: mangiarle crude è davvero pericoloso?

Ridurre le porzioni: Consumare delle porzioni più ridotte sicuramente andrà a compensare le grandi porzioni delle feste; Sì, alle proteine magre: Utilissimo il consumo di verdura di stagione, spesso come contorno prolunga il senso di sazietà; Carboidrati, quali sì e quali no: Per questa dieta last minute sicuramente si consigliano i legumi che sono ad alto contenuto di fibre. Da evitare alimenti quali riso, pasta per l’alto indice glicemico. No, no e no ai prodotti confezionati: Da evitare assolutamente i prodotti confezionati e pieni di zuccheri. Meglio mangiare ortaggi e agrumi. Smoothie: 24 ore prima delle feste, fare una dieta liquida aiuta l’organismo a ripulirsi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ma alla base sta una buona idratazione: bere tanta acqua è da sempre la base per uno stile di vita sano.