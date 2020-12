Oggi è una delle attrici più belle del mondo, l’avete riconosciuta?

Oggi è una delle attrici più belle del mondo: ha avuto un’infanzia molto difficile ma resta sempre una delle donne più belle e famose di Hollywood

All’anagrafe è stata registrata come Demetria Guynes, nata l’11 novembre del 1962 nella città di Roswell nel New Mexico. Ma tutti ormai la conoscono con il nome che la resa celebre nel mondo, Demi Moore. Prima che venisse al mondo i suoi genitori hanno deciso di separarsi e lei è cresciuta con la madre Virginia King e il patrigno Dan Guynes. Nei primi 14 anni di vita Demi Moore è stata costretta a girare per l’America a causa del lavoro del patrigno, trasferendosi ben 30 volte. Questo lungo girovagare però non è stato visto dalla diva di Hollywood come qualcosa di negativo ma anzi è servito per sentirsi comoda in ogni situazione: “penso che sia uno dei fattori che hanno contribuito al mio diventare attrice”.

LEGGI ANCHE -> Whoopi Goldberg, età, carriera, vita privata e curiosità sull’attrice

Una delle attrici più belle del mondo venduta per 500 dollari

LEGGI ANCHE -> Oggi è una delle donne più amate nel mondo dello spettacolo: l’avete riconosciuta?

Nel momento in cui anche Dan e Virginia King si sono separati, la vita di sua madre e anche la sua sono naufragate. La King ha avuto diverse esperienze negative tra cui problemi di alcolismo e più volte ha tentato di farla finita, in quell’occasione l’attrice ha ricordato quel momento nella sua biografia: “ricordo di aver usato le mie dita, le piccole dita di una bambina per togliere le pillole che mia madre aveva cercato di ingoiare”.

Inoltre in questo libro Demi Moore racconta di essere stata venduta da sua madre a un conoscente per 500 dollari quando era appena quindicenne. L’attrice ha raccontato di aver subìto uno stupro da quest’uomo e chiede spesso ai lettori tra le righe della sua biografia: “come ci si sente a essere venduta da tua madre per 500 dollari?”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Fortunatamente da allora in poi la sua vita è migliorata diventando successivamente la bellissima e famosissima attrice che tutti conosciamo.