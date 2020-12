Paolo Bonolis: la notizia che non sarebbe mai dovuta arrivare

Per Paolo Bonolis arriva una notizia inaspettata, è stato colpito alle spalle da Mediaset. Ecco cosa è successo al conduttore

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano. Il senso della vita, Striscia la notizia, Ciao Darwin, Sanremo, sono solo alcuni dei programmi che lo hanno reso uno tra i più bravi in televisione. Il suo carisma, la sua semplicità e spontaneità e la sua ironia lo caratterizzano e lo contraddistinguono. Da qualche tempo è arrivata una notizia che ha sconvolto il web: Bonolis credeva che sarebbe tornato a condurre uno dei suoi programmi di successo, Avanti un altro, a partire dal prossimo gennaio. Ma a quanto pare non sarà così. La notizia arriva all’improvviso e spiazza i fan e lo stesso conduttore.

Paolo Bonolis: arriva la notizia da Mediaset

Il conduttore sarebbe dovuto tornare con le nuove puntate di Avanti un altro, lunedì, 4 gennaio 2021. Dopo le vacanze di Natale, quindi, il pubblico avrebbe potuto finalmente godersi le nuove puntate dello show di Canale 5. Ma da Mediaset arriva la notizia che tutto questo non accadrà. Al suo posto, infatti, andrà in onda il programma di Gerry Scotti, Caduta Libera, che comincerà da lunedì, 11 gennaio 2021. A quanto pare Bonolis tornerà su canale 5 il prossimo 8 marzo, il pubblico non vede l’ora di poter tornare a giocare con lui.

Mediaset è per il grande conduttore la sua seconda casa, non potrà mai rinunciare al suo lavoro e ai suoi colleghi che insieme a lui hanno reso la televisione un piacere per gli italiani. A questo punto Bonolis si gode qualche momento di tranquillità per tornare più carico la prossima primavera, il pubblico si sogna già le sue battute.