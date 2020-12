Papu Gomez, rigetta il premio di “Striscia”: la terribile reazione – VIDEO

La reazione del calciatore atalantino, Papu Gomez, alla consegna del Tapiro di “Striscia La Notizia”è diventata virale sul web: il video

Non è un periodo fortunato per Alejandro Gomez, per compagni di squadra e tifosi dell’Atalanta, “Papu”. Il trequartista, in forza alla squadra del presidente Percassi sembra stia trascorrendo una vita da “separato in casa”. Complice un presunto litigio con il tecnico Giampiero Gasperini, che non avrebbe digerito alcuni suoi atteggiamenti autoritari durante le partite.

“Papu” non è stato messo ai margini della squadra, che nelle ultime uscite è andata ad intermittenza. Dimostrando di essere una lontana “parente” della creatura vista fino allo scorso anno. Della poca incisività di Gomez, fulcro della manovra della Dea, ne avrebbero risentito anche i compagni di squadra e dunque i risultati sul campo.

Nell’ultima giornata di campionato, l’assenza del giocatore più importante della squadra ha costretto Gasperini a ridisegnare le pedine in campo, che hanno fatto di un sol boccone la Roma. All’indomani della roboante vittoria, immortalata con foto sorridente a bordo campo dei calciatori atalantini, tifosi e giornalisti avrebbero aperto alla “grana” Gomez, in casa Atalanta

La reazione di Gomez alla consegna del Tapiro

Il giorno dopo il successo del “Gewiss Stadium”, dove l’Atalanta ha battuto la Roma per quattro reti a uno, si parla di un “caso Gomez” nella Bergamo calcistica. Quest’ultimo non ha preso parte alla manovra travolgente, rispolverata come ai vecchi tempi e di conseguenza è entrato nell’occhio del ciclone, colpevolizzato delle ultime prestazioni poco incisive della squadra.

Per questo motivo, l’inviato di “Striscia La Notizia”, Valerio Staffelli è stato incaricato della consegna del fatidico “Tapiro D’Oro” direttamente nelle mani del Papu Gomez, per commemorare le deludenti prestazioni e l’apertura di un “giallo” in casa Atalanta.

Si parte dunque alla ricerca del calciatore argentino, impegnato nel primo giorno della settimana al centro sportivo di competenza, per i consueti allnamenti. E’ proprio nel parcheggio antistante al campo da gioco, che si consuma la furia del Papu. Dopo che Staffelli gli aveva gentilmente poggiato il premio dorato sul cofano della macchina.

Se l’ex fantasista del Catania ci aveva abituati con i suoi balletti simpatici e divertenti, ora lo vediamo nelle vesti di un indiavolato. Alla vista del Tapiro, il “10” atalantino corre ad afferrarlo e lo lancia con veemenza dalle parti di Staffelli, pronto ad avvicinarsi per intervistarlo.

Il video è diventato popolare su Instagram, raccogliendo ben oltre 60 mila visualizzazioni in un solo giorno: “Ah ah Papu, cosa succede???”