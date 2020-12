Aurora Ramazzotti posta sui social alcuni momenti della sua vita utilizzando delle parole profonde, che raccontano il suo lato più intimo.

La figlia della showgirl svizzera Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti pubblica sulle Instagram stories del suo profilo ufficiale un momento in cui si dedica alla musica seduta sul divano, con in braccio la sua chitarra.

Aurora confessa di avere sempre bisogno di momenti di semplicità come questi, in cui si prende cura di sé stessa, del suo lato artistico, della sua pelle e della sua passione.

Purtroppo, però, sente che a volte mette questa necessità da parte, per poter dare spazio alla sua vita frenetica e a tutto ciò che le sta intorno.

Aurora Ramazzotti, personaggio molto apprezzato

Aurora è un personaggio molto amato sia nel mondo del web, che nel mondo della televisione, in cui spesso la vediamo protagonista.

Oltre che per la sua bellezza, è molto seguita perché dimostra sempre di essere una ragazza interessante e, infatti, viene stimata dai suoi 2 milioni di followers sia per i contenuti che pubblica, sia per la sua personalità, che profuma di sincerità e di realtà.

Dall’inizio della sua carriera televisiva a X-Factor, dove nel 2015 conduce l’appuntamento Weekly del programma, Aurora è stata accusata di essere raccomandata, ma con il tempo ha dato prova del suo talento, riuscendo a inserirsi nel mondo dello spettacolo contando solo sulle sue forze.

La conduttrice e influencer è un personaggio molto affascinante, che riesce sempre a stupire i suoi fans con attimi spontanei, accompagnati da frasi profonde ed efficaci.