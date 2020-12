Sabrina Salerno in un nuovo scatto che fa impazzire la community di Instagram: scollatura in bella vista, la cantante più sensuale che mai

L’anno si sta per concludere e nonostante sia stato un anno duro per tutti, c’è chi vuole mandarlo in archivio assolutamente nel migliore dei modi. Per esempio, Sabrina Salerno, una delle vere e proprie regine di Instagram, che continua a regalarci una serie infinita di scatti da capogiro. La cantante e showgirl vive una sorta di stato di grazia e di seconda giovinezza, con un fascino intramontabile e che anzi sembra crescere ogni giorno di più. E a cui non si può assolutamente resistere.

Sabrina Salerno, un lato A mai visto così: ci lascia senza parole

Provocante e sensuale come sempre, quest’oggi ci mostra uno degli scatti forse meglio riusciti dell’ultimo anno. Uno scatto dal sapore rock, in bianco e nero, con una giacca di pelle indossata ma sapientemente aperta, che mette in primo piano la sua scollatura esagerata. Lato A che quasi non viene contenuto dal reggiseno, una visione a dir poco paradisiaca.

Il resto lo fa lo sguardo di Sabrina, che quasi sembra sfidare i fan, occhi negli occhi. E’ il suo stile, lo sappiamo, è sempre stato così. Quello di una 52enne piena di gioia di vivere e di mostrarsi al suo meglio.