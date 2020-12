Sabrina Salerno: regina d’inverno. La FOTO sul web che scatena i fan

Sabrina Salerno. La popolarissima showgirl ligure saluta l’inizio della stagione invernale con uno scatto carico di sensualità pubblicato su Instagram

Sabrina Salerno è stata un’icona degli anni ’80, una bomba sexy che ha fatto ballare il mondo intero vendendo oltre 20 milioni di dischi. Durante questo 2020, prima che il delirio, l’ansia e le preoccupazioni per la pandemia investissero le nostre vite, abbiamo potuto ammirarla nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus l’ha scelta infatti come partner nelle vesti di co-conduttrice dimostrando che “oltre alle gambe c’è di più” (come recitava un suo cavallo di battaglia, “Siamo Donne”, cantato insieme a Jo Squillo).

Sabrina Salerno in quell’occasione ci ha regalato un momento nostalgico esibendosi sul palco dell’Ariston con la sua hit di maggior successo, il tormentone “Boys, boys, boys.” Attorniata da una squadra di super ballerini, si è scatenata a ritmo di musica mostrando a tutta Italia che per lei il tempo sembra proprio non essere passato.

Sabrina Salerno: il tempo passa ma lei rimale al top

Alla ribalta nello show business italiano, Sabrina Salerno, 52 anni portati divinamente, è diventata un’icona sexy.

Capendo perfettamente che l’attenzione si è spostata su altri mezzi comunicativi, è diventata un’abile influencer adoperando con maestria i social in cui è attivissima.

La seguono quasi 700mila follower solo su Instagram. Pubblica quotidianamente scatti che immortalano squarci della sua vita privata e momenti in ambito lavorativo. La scorsa estate ci ha portato con sè in vacanza in giro per l’Italia mostrandosi con i suoi bikini mozzafiato, non è da meno durante la stagione fredda.

Inaugura l’arrivo dell’inverno con un’immagine piena della sua “burrosa” sensualità: un vestitino color carne fascia il suo corpo sinuoso. E’ un selfie in cui compare la seguente didascalia: “Ci sono “risvegli “dove tutte le cose vanno al loro posto. THAT’S ALL.”

Impossibile, però, non notare la presenza di qualche filtro per distendere il volto. Sabrina Salerno si lascia sedurre da questi trucchetti ma in realtà non ne avrebbe proprio bisogno. Lo testimonia l’affetto e l’esuberanza del suo pubblico che in poche ore le regala oltre 40mila like e una pioggia di commenti di plauso.