Sonia Lorenzini svela il suo ammiratore, chi è lo spasimante segreto

Sonia Lorenzini è una dei concorrenti del Grande Fratello, la donna esce allo scoperto e svela chi è il suo ammiratore

Il Grande Fratello andrà avanti fino a metà febbraio e Alfonso Signorini ha deciso di fare entrare nella casa nuovi concorrenti, tra questi l’uragano Sonia Lorenzini l’influencer che è uscita allo scoperto dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. La donna si sta facendo conoscere dal pubblico e dagli altri partecipanti e in puntata ha svelato qualcosa riguardo al suo passato. Già Gabriele Parpiglia aveva annunciato che ci fosse un ammiratore segreto e la concorrente ha confermato la questione.

Sonia Lorenzini: chi è il suo ammiratore segreto

L’ammiratore segreto di cui il web parla ha corteggiato la Lorenzini durante l’estate. L’uomo avrebbe invitato l’influencer a trascorrere del tempo insieme, ma la cosa non è poi mai successa. Lo spasimante segreto sarebbe proprio il nuovo concorrente della casa Mario Ermito e sembra che il ragazzo abbia contattato Sonia mentre lei si trovava in vacanza durante l’estate, poco dopo la dolorosa rottura con l’ex fidanzato. Tra i due però le cose non sono andate, infatti l’influencer ha rivelato alla sua compagna Dayane di non aver apprezzato il tipo di approccio, un approccio social, via messaggio, che l’ha resa molto sospettosa: “Se uno ti contatta sui social magari contatta anche altre”.

Cosa succederà tra i due all’interno della casa più spiata d’Italia? Mario, il belloccio del Grande Fratello, riuscirà a corteggiare una volta per tutte la sua Sonia o ha già cambiato idea ed ha già qualcun altro in mente? Ne vedremo delle belle.