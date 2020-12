La donna è stata arrestata per crudeltà e abusi su animali. Più di 26 specie sono state ritrovate nella sua abitazione.

Una donna residente nel Connecticut, nella contea di New Heaven, Stati Uniti, è stata arrestata per crudeltà e abusi sugli animali. Secondo i media locali, la polizia ha scoperto più di 26 animali presso l’abitazione della signora: tra questi, alcuni sono stati ritrovati in serio pericolo di vita. L’imputata è Donna Scirocco, 59 anni, di Hamden, la quale si è presentata alla polizia su un mandato di segnalazione del reato, risalente al mese di ottobre. Era esattamente un lunedì, 26 ottobre, quando la Hamden Animal Control Division, con l’assistenza delle unità di controllo degli animali dello Stato del Connecticut, ha fatto irruzione nell’appartamento dell’accusata e ha eseguito un mandato di perquisizione e sequestro presso la sua residenza.

La scoperta agghiacciante da parte degli ufficiali: oltre 26 animali in serio pericolo di vita nell’abitazione di Donna Scirocco

Entrando in casa, gli agenti di controllo degli animali sono stati accolti da 2 grandi pantegane. L’ufficiale Smith ha dichiarato che, dopo aver perquisito a fondo l’appartamento, la polizia ha sequestrato ben 26 gatti, 6 cani, 2 scoiattoli in gabbia e 1 gufo cieco. Uno dei cani è stato definito in serio pericolo di vita; mentre altri 3 animali erano già morti, quali 2 gatti e 1 marmotta. Inoltre, secondo quanto riportano i notiziari, nell’abitazione sono stati ritrovati anche animali imbalsamati tramite la tecnica della tassidermia. La donna, accusata di abusi e crudeltà verso gli animali, è stata arrestata, con una cauzione pari a 5000 sterline.

Donna Scirocco dovrà ripresentarsi alla Corte Superiore di Meriden venerdì, 5 febbraio 2021.

Fonte: Crime Online, Daily Voice